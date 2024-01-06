Суд рассмотрит протокол на рэпера Vacío после вечеринки Ивлеевой

Рэпер VACÍO (Николай Васильев) в Лефортовском районном суде города Москвы. Архивное фото

Лефортовский суд Москвы зарегистрировал протокол на рэпера Vacío (Николай Васильев) за мелкое хулиганство, следует из карточки дела.

Его составили по части второй статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти).

Накануне рэпер должен был выйти из спецприемника, теперь ему грозит еще до 15 суток административного ареста.

В декабре в московском клубе “Мутабор” прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Ее организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие вызвало негативный резонанс в обществе, Ивлеевой и нескольким другим участникам пришлось оправдываться.

Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío, пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.

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