Суд решит вопрос о заключении Блиновской под стражу в понедельник

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения блогеру Елене Блиновской с домашнего ареста на заключение под стражу в понедельник, сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.«

"Я пока не вижу материалов, где говорится об основаниях для ужесточения меры пресечения, вопрос об аресте будет рассмотрен сегодня в Замоскворецком суде. Что касается предъявления нового обвинения, то мы пока также не видели этих материалов", – рассказала она РИА Новости.

Ранее следствие ходатайствовало перед судом об изменении меры пресечения Блиновской на заключение под стражу в связи с нарушениями домашнего ареста.

Автор “Марафона желаний” Елена Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 918 миллионов рублей и отмывании денег. По версии следствия, блогер “раздробила” свой бизнес, чтобы занизить полученные доходы.

Радио Sputnik сообщало, что налоговая служба сняла ограничение с одного из счетов Блиновской.

Взято отсюда.