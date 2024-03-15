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Суд США отказал Трампу в прекращении дела о ненадлежащем хранении документов

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Суд США отказал Трампу в прекращении дела о незаконном хранении документов

Суд США отказал Трампу в прекращении дела о ненадлежащем хранении документов

Бывшему президенту США Дональду Трампу отказали в прекращении дела о незаконном хранении секретных документов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что команда адвокатов Трампа требовала прекратить дело, связанное с ненадлежащим хранением засекреченных материалов в поместье экс-президента Мар-о-Лаго во Флориде, на основании того, что обвинение по делу было неправомерно расплывчатым.

Американский федеральный судья Эйлин Кэннон отклонила данной ходатайство. По ее словам, дело не должно решаться на данном этапе, но заслуживает серьезного рассмотрения.

Ранее суд Атланты снял с Трампа шесть обвинений во вмешательстве в предыдущие президентские выборы в 2020 году в Джорджии. Уточняется, что снятые обвинения были связаны с предполагаемой «кампанией давления» на местных государственных чиновников с целью заставить их нарушить присягу и изменить результаты выборов.

Взято
отсюда

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