Суд в Москве не стал рассматривать иск Алибасова о ноутбуке

Бари Алибасов. Архивное фото

Пресненский суд Москвы не стал рассматривать иск музыкального продюсера Бари Алибасова к интернет-магазину, от которого он требовал вернуть деньги за ноутбук, рассказали РИА Новости в ведомстве. «

"Исковое заявление Бари Алибасова к ООО "МВМ" о защите прав потребителя, расторжении договора купли-продажи ноутбука, взыскании денежных средств возвращено заявителю из-за допущенных нарушений", — сказала собеседница агентства.

По данным СМИ, продюсер жаловался, что устройство не соответствует заявленным критериям качества, его скорость не позволяет играть в World of Tanks.

Сын Алибасова сообщил РИА Новости 25 февраля, что его отец находится в реанимации в Боткинской больнице с диагнозом неподтвержденный инсульт. Он добавил, что причиной госпитализации стал либо стресс, либо переработка, либо проблемы с сосудистой системой после перенесенной коронавирусной инфекции. Выписать 76-летнего продюсера должны до конца недели.

новости Локтевский

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