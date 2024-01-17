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Суд в Москве рассмотрит дело о нарушителях закона “о приземлении”

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Суд в Москве рассмотрит дело о нарушителях закона "о приземлении"

Суд в Москве в среду рассмотрит иск к нескольким хостинг-провайдерам, которые отказываются открывать в России представительства, пишет “Парламентская газета”.

Согласно закону “о приземлении”, принятому в 2021 году, иностранные провайдеры должны открыть в РФ представительства или учредить российские юрлица. В противном случае им грозит штраф в размере до одной десятой части дохода IT-гигантов за прошлый год.

Среди нарушителей закона “о приземлении” – Amazon и еще десяток иностранных компаний.

Как рассказал изданию член думского комитета по информационной политике Антон Немкин, от работы провайдеров хостинга в значительной степени зависит вся безопасность Рунета. Для этого компания должна взаимодействовать с государственной системой обнаружения.«”Компании, которые не войдут в реестр Роскомнадзора, с 1 февраля 2024 года не смогут оказывать услуги хостинга на территории нашей страны”, – добавил Немкин.

Радио Sputnik сообщило, каких зарубежных провайдеров Роскомнадзор включил в перечень для “приземления”.Клименко советуетОтсрочка от военной службы, маркировка видеоигр и рынок услуг связи1 января, 21:04

Взято отсюда.

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