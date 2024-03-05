Суд в Москве возобновил следствие по делу Раковой и Зуева

Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова. Архивное фото

Никулинский суд Москвы возобновил судебное следствие по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой и бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (“Шанинка”) Сергея Зуева о хищении 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости.

“Так как непонятна позиция Инкина, мы сейчас изучим её и судебно-психиатрическую экспертизу в отношении Раковой, судебное следствие возобновлено”, – сказал судья Алексей Бобков. После этого он объявил перерыв 15 минут для согласования позиции защиты с Инкиным. Кроме того, в дело вступил новый прокурор.

Другие фигуранты – проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Иван Федотов, бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгений Зак и Евгений Инкин, юрисконсульт “Шанинки” Кристина Крючкова, гражданский муж Раковой Артур Стеценко.

Следствие сочло, что фигуранты занимались фиктивным трудоустройством сотрудников Минпросвещения в структурные подразделения РАНХиГС, а также разворовывали бюджетные средства на договорах с “Шанинкой” в рамках реализации федерального проекта “Учитель будущего” нацпроекта “Образование” в 2019-2020 годах. Общий ущерб от их действий оценен в 50 миллионов рублей.

Как сообщала столичная прокуратура, вину фигуранты признали, а “причиненный преступлениями ущерб возместили частично”. В ходе следствия их выпустили из СИЗО. Зуев в марте 2023 года был снят с должности ректора “Шанинки”.

горняк

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