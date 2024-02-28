Суд в Москве заочно арестовал главаря “грузинского легиона” на Украине

Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото

Басманный суд Москвы заочно арестовал главаря “Грузинского национального легиона” Ушанги Мамулашвили по делу о возбуждении ненависти или вражды, сообщили РИА Новости в суде. «”Мамулашвили избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции”, – рассказал собеседник агентства.

В суде уточнили, что мужчине вменяется возбуждение ненависти или вражды по признакам расы, национальности и прочего, он объявлен в федеральный и международный розыск.

Ранее СК РФ заочно привлек к уголовной ответственности Мамулашвили, известного как Мамука Мамулашвили. По данным следствия, в 2014 году он создал “Грузинский национальный легион” и вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях против властей республик Донбасса.

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