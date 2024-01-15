Суд в Москве запретил распространять вакансии с пометкой “для славян”

Дорогомиловский суд Москвы запретил размещать объявления о вакансиях с пометкой “только для славян”, сообщили в инстанции.

Внимание прокуратуры привлекли три объявления, размещенные в социальной сети “ВКонтакте”. Соискателям предлагали работу на стройке, в пекарне и магазине одежды.«

"Суд вынес три решения, признающие публикации, размещенные в социальной сети "ВКонтакте", о вакансиях, открытых "только славянам", запрещенными к распространению", – сообщили РИА Новости в суде.

В суде пояснили, что в текстах объявлений заметили признак дискриминации соискателей по национальному признаку, которая запрещена законом.

Радио Sputnik рассказало, какие необычные вакансии существуют в России.

Взято отсюда.