Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Суд в Пензе избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в шпионаже

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Суд в Пензе избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в шпионаже

Ленинский районный суд Пензы заключил под стражу сотрудника режимного предприятия Пензенской области, подозреваемого в связях со спецслужбами Польши, сообщили в пресс-службе суда.«”(Избрана мера пресечения:) заключение под стражу до 10 марта 2024 года”, – сказала собеседница РИА Новости.

Накануне ФСБ сообщила о задержании фигуранта, который, по данным спецслужбы, собирал сведения “об объемах производства предприятия в рамках государственного оборонного заказа, которые стали ему известны в ходе осуществления служебной деятельности”.

Уточняется, что мужчина рассчитывал получить помощь в переезде за границу в обмен на передачу этой информации сотруднику польской спецслужбы.

На минувшей неделе радио Sputnik сообщило, что сотрудники ФСБ задержали россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости

В Санкт-Петербурге загорелся склад Wildberries

13.01.2024

 Новости

Площадь пожара на складе в Петербурге увеличилась до 50 квадратов

13.01.2024

 Новости

Wildberries компенсирует продавцам стоимость уничтоженных пожаром товаров

13.01.2024

 Новости

Шойгу исполнил мечту девочки и познакомил ее с “Русскими витязями”

13.01.2024

 Новости

Стали известны подробности состояния пострадавшего в ДТП поэта Рубинштейна

13.01.2024

 Новости

Пожар вспыхнул на Кутузовском проспекте в Москве

13.01.2024

 Новости

Володин рассказал о большом вкладе журналистов в развитие общества

13.01.2024

 Новости

Пожарные локализовали возгорание на складе Wildberries в Петербурге

13.01.2024

 Новости

Суд в Пензе избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в шпионаже

13.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix