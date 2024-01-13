Суд в Пензе избрал меру пресечения для мужчины, подозреваемого в шпионаже

Ленинский районный суд Пензы заключил под стражу сотрудника режимного предприятия Пензенской области, подозреваемого в связях со спецслужбами Польши, сообщили в пресс-службе суда.«”(Избрана мера пресечения:) заключение под стражу до 10 марта 2024 года”, – сказала собеседница РИА Новости.

Накануне ФСБ сообщила о задержании фигуранта, который, по данным спецслужбы, собирал сведения “об объемах производства предприятия в рамках государственного оборонного заказа, которые стали ему известны в ходе осуществления служебной деятельности”.

Уточняется, что мужчина рассчитывал получить помощь в переезде за границу в обмен на передачу этой информации сотруднику польской спецслужбы.

На минувшей неделе радио Sputnik сообщило, что сотрудники ФСБ задержали россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны.

Взято отсюда.