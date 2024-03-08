Суд в Рязани оштрафовал сторонника “Азова”* за призывы к терактам

Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото

Суд в Рязани оштрафовал приверженца неонацистской идеологии на 300 тысяч рублей за публичные призывы к террористической деятельности и пропаганду терроризма, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По их данным, Александр Афиногенов 1973 года рождения с начала спецоперации РФ принял сторону украинских террористических организаций “Азов”* и “Русский добровольческий корпус”*, деятельность которых запрещена в РФ.

“Имея стойкие неонацистские взгляды, Афиногенов стал прославлять указанные структуры, призывающие россиян вступать в их ряды с целью убийства военнослужащих РФ и населения приграничных с Украиной Белгородской и Курской областей”, – сказал представитель правоохранительных органов.

Сам Афиногенов воевать и совершать теракты не собирался, его целью было повлиять на неокрепшие умы представителей молодежи.

В ходе следствия и судебного разбирательства Афиногенов признал вину и раскаялся в содеянном. Несмотря на требование прокуратуры о назначении виновному реального срока, судьи решили дать ему шанс и назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Правоохранительные органы обеспечат за ним плотный оперативный контроль.

новости Локтевский

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