В Москве заочно арестовали главаря «грузинского легиона» на Украине Мамулашвили

Басманный суд Москвы заочно арестовал главаря «Грузинского национального легиона» на Украине Ушанги Мамулашвили. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточнили в суде, мужчину обвиняют в возбуждении ненависти или вражды по признакам расы, национальности и прочего. На данный момент он объявлен в федеральный и международный розыск.

«В отношении Мамулашвили избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — подчеркнули в суде.

28 июля 2023 года Следственный комитет России (СКР) заочно привлек к уголовной ответственности свыше 70 наемников «грузинского легиона». Он был создан Мамулашвили в 2014 году из числа соотечественников для участия в боевых действиях против республик Донбасса.

Взято

отсюда

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