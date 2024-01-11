Суд вынес приговор жителю Ростовской области, решившему воевать за ВСУ

Скульптура богини Фемиды. Архивное фото

Брянский областной суд присудил жителю Ростовской области Петру Колистратову восемь лет колонии за покушение на государственную измену и незаконное пересечение границы России с Украиной, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

“11 января Брянский областной суд вынес приговор Петру Колистратову, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации)”, – говорится в сообщении.

По данным суда, житель Ростовской области решил перейти на сторону противника и вступить в одно из радикальных националистических вооруженных формирований Украины, чтобы воевать против России.

Отмечается, что для этого Колистратов переписывался с украинскими вербовщиками и разработал маршрут пересечения границы с Украиной. В Брянске он купил надувную лодку для преодоления водной преграды, а затем направился в Стародубский район Брянской области, откуда пешком пошел в сторону границы. В пограничной зоне его задержали сотрудники правоохранительных органов.

“Свою вину подсудимый полностью признал. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев”, – рассказали в суде. Приговор не вступил в законную силу.

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