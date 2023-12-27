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Суд заочно арестовал соучастника убийства, за которое осужден Фургал

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Суд заочно арестовал соучастника убийства, за которое осужден Фургал

Сотрудник полиции. Архивное фото

Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в соучастии в убийстве почти 20-летней давности, за которое был осужден бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. «”Суд избрал в отношении Тимофеева Михаила Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации”, – сказали в суде. Там отметили, что ему заочно предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ – убийство, покушение на убийство, незаконный оборот оружия.

Обвинение предъявлено в рамках уголовного дела по факту по факту убийства в 2004 году предпринимателя Зори Е.А., уточнили в суде.

Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. По этому делу он получил 22 года колонии.

новости Алтайский
Взято отсюда
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