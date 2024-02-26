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Суд заочно арестовал создателя персонажа Mr. Freeman Мунтяна*

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Суд заочно арестовал создателя персонажа Mr. Freeman Мунтяна*

Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото

Хорошевский суд Москвы заочно арестовал создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна* (признан иноагентом) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде.

“Суд удовлетворил ходатайство об аресте Мунтяна*. Срок исчисляется в случае экстрадиции либо задержания на территории РФ”, – сказали в суде.

Мунтяна* объявили в розыск в декабре прошлого года. Как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, против Мунтяна* было возбуждено дело по статье 207.3 УК РФ за распространение фейков о действиях российской армии в Буче. Мультипликатору грозит до 10 лет лишения свободы.

В апреле 2023 года Минюст включил Мунтяна* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он выступал против специальной военной операции, распространял материалы иноагентов, собирал средства в поддержку Украины.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

новости Алтайский
Взято отсюда
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