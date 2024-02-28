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Сын Бари Алибасова назвал диагноз, который врачи поставили продюсеру

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Сын Бари Алибасова назвал диагноз, который врачи поставили продюсеру

Продюсеру Бари Алибасову, экстренно госпитализированному на днях, поставили диагноз – неподтвержденный инсульт, сообщил сын основателя группы “На-На” Бари Алибасов – младший. «

"Врачи говорят, что у отца удалось предотвратить инсульт в зачаточном состоянии. <…> Диагноз – неподтвержденный инсульт. Причина проблемы – ухудшение работы сердечно-сосудистой системы после перенесенного ковида", – сказал порталу MSK1.ru сын продюсера.

По его словам, супруга Алибасова сразу вызвала скорую, когда у музыканта подскочило давление до 180, добавляет телеканал “360”.«”Я очень надеюсь, что через два-три дня отец уже будет дома”, – отметил Алибасов-младший.

Сын Алибасова также сообщил РИА Новости, что продюсер находится в сознании в реанимации Боткинской больницы и “рвется домой”. По его словам, музыканта могут выписать “завтра-послезавтра”.

Продюсер и композитор Бари Алибасов был госпитализирован 25 февраля в Боткинскую больницу.

Ранее радио Sputnik писало, что рассказала супруга Алибасова о госпитализации продюсера.

Взято отсюда.

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