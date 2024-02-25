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Сын Бари Алибасова подтвердил госпитализацию продюсера

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Сын Бари Алибасова подтвердил госпитализацию продюсера

Продюсер группы “На-На” Бари Алибасов находится в одной из московских больниц, сообщил РИА Новости его сын.«

"Он в больнице находится", – сказал Алибасов-младший, добавив, что пока не знает подробностей состояния отца и поставленном врачами диагнозе.

Ранее в воскресенье ряд СМИ сообщили, что 76-летний заслуженный артист России находится в реанимации одной из клиник Москвы. По информации журналистов, врачи поставили основателю группы “На-На” диагноз инсульт.

Радио Sputnik также сообщало, что помощник режиссера Александра Митты рассказал о состоянии здоровья народного артиста РФ.

Взято отсюда.

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