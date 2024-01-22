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Сын французского генерала погиб в зоне СВО. Его ликвидировали в Харькове вместе с другими наемниками

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Сын французского генерала Дрион погиб при ударе ВС РФ по наемникам в ХарьковеСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Сын французского генерала погиб в зоне СВО. Его ликвидировали в Харькове вместе с другими наемниками

Сын французского бригадного генерала был ликвидирован в результате удара Российской армии по пункту временной дислокации наемников в Харькове.

По имеющимся данным, Алексис Дрион — сын Фредерика Дриона, который в 2001 году стал бригадным генералом армии Франции. Дрион-младший вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) не позднее прошлого года. Француз служил во 2-м батальоне международного легиона, погиб 16 января.

Его напарник, также погибший в результате удара, Сабастьен Клод Реми Бенар тоже является выходцем из потомственной военной династии Франции. Наемник служил в RICM (бывший колониальный пехотный полк Марокко) в подразделении легкой бронетехники морской пехоты. Впервые Бенар прибыл на Украину в 2022 году, но тогда не получил желаемой позиции в украинской армии и вернулся через год.

Сын французского генерала погиб в зоне СВО. Его ликвидировали в Харькове вместе с другими наемниками

Удар по лагерю иностранных наемников был нанесен высокоточным оружием вечером 16 января

В результате атаки здание, в котором находились наемники, было полностью разрушено, сообщили в Министерстве обороны России. Уничтожены более 60 военных, еще свыше 20 доставлены в больницы, уточнили в оборонном ведомстве.

Позднее французские волонтеры SOS Donbass опубликовали неполный список ликвидированных в Харькове французских наемников. В нем значатся имена 13 военнослужащих в возрасте от 24 до 49 лет, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины. Данные о бойцах в ночь с 21 на 22 января предоставили французские «активисты, партизаны, которые следят за ситуацией и делятся информацией».

МИД России возложил на Париж ответственность за гибель французов на Украине

Внешнеполитическое ведомство вызвало посла Франции Пьера Леви и отметило, что ответственность за жизни французов «лежит на совести официального Парижа». Кроме того, МИД обвинил западные страны в наращивании поставок вооружений Киеву для эскалации боевых действий.

Рассчитываем, что к широкой французской общественности наконец пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт

В МИД Франции между тем опровергли присутствие французских наемников на Украине и где-либо еще в мире.

По Украине нанесен массированный удар. Повреждены критически важные объекты — военный завод в Киеве и порт ОдессыСША разрешили ВСУ принимать решения о дальности ударов HIMARS. Получат ли украинцы ракеты дальностью до 300 километров?Германия готовит план на случай конфликта НАТО и России из-за Прибалтики.Насколько вероятно начало новой мировой войны?

На Украине заявили о ярости Парижа из-за гибели наемников

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что власти Франции винят в произошедшем министра обороны Украины Рустема Умерова. Эту точку зрения, по его словам, может подтвердить отмена визита министра во Францию на следующий день после сообщений о российском ракетном ударе. Планировалось, что Умеров встретится с французским коллегой Себастьяном Лекорню, в том числе для старта конференции по запуску «Артиллерийской коалиции».

В свою очередь, Лекорню заявил, что Париж не может запретить гражданам воевать на территории Украины. Он подчеркнул, что эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами и не носят французскую военную форму.

Взято
отсюда

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