Сын бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля умер в возрасте 102 лет

Адмирал Филипп де Голль, сын экс-президента Франции генерала Шарля де Голля, умер в возрасте 102 лет. Об этом сообщает телеканал Franceinfo.

«Он умер в ночь со вторника на среду в Национальном институте инвалидов, где проживал два года», — сказал внук бывшего французского лидера и сын усопшего Ив де Голль.

Как указывает Franceinfo, Филипп де Голль в период С 1986 по 2004 годы был сенатором от Парижа. Офицер флота, участвовавший за свою жизнь в нескольких военных кампаниях, написал несколько работ о жизни своего отца.

Взято

отсюда

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