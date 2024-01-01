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“Такого никогда не было”. Путин рассказал об изменениях в экономике РФ

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"Такого никогда не было". Путин рассказал об изменениях в экономике РФ

Перерабатывающая промышленность играет все более значимую роль в структуре российской экономики, рассказал президент страны Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции.«”У нас, вы знаете, такого никогда не было, мы все время с грустью говорили о том, что у нас основные доходы от нефти и газа. Вот впервые за многие годы у нас в структуре экономики рост перерабатывающих отраслей производства намного превышает доходы от нефти и газа. Доходы от нефти и газа, по-моему, 3%, а перерабатывающая промышленность дала кратно больше. Такого не было никогда. Это говорит о том, что у нас происходят структурные изменения экономики, это очень важно”, – цитирует Путина РИА Новости.

Ранее радио Sputnik писало, что Путин заявил о росте показателей эффективности продолжающей СВО России.

Взято отсюда.

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