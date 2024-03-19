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Танкисты уничтожили украинских боевиков в Белгородской области

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Танкисты уничтожили украинских боевиков в Белгородской области

Танкисты группировки ВС РФ “Запад” уничтожили артиллерийские и минометные расчеты противника в приграничных районах Белгородской области, сообщает Минобороны России.«

"Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Запад", ведя огонь с закрытой огневой позиции, уничтожили артиллерийские и минометные расчеты украинских террористических формирований в приграничном районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что позиции украинских боевиков выявили разведчики. Экипаж танка Т-72Б3, находившийся на боевом дежурстве, совершил выстрел на расстоянии девяти километров от цели, уточнили в ведомстве.«”Благодаря корректировке огня расчетами беспилотных летательных аппаратов группировки войск “Запад” танкисты уничтожили расчеты и орудие националистов”, – добавили в Минобороны РФ.

Ранее радио Sputnik сообщало, как была обнаружена РСЗО Vampire, которую готовили к нанесению удара по Белгороду.

Взято отсюда.

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