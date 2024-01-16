На американской военной базе Хемо на севере сирийской провинции Хасеке проводят эвакуацию из-за неоднократных атак со стороны иракских групп сопротивления. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники.

16 января в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что иранские военные выпустили по объектам в Иракском Курдистане и Сирии более 20 баллистических ракет. В заявлении отмечается, что в рамках операции иранские военные точно поразили и уничтожили цели с помощью 24 баллистических ракет разных типов.

До этого Белый дом назвал атаку Ирана на административный центр Иракского Курдистана город Эрбиль «безрассудной» и «неточной». Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон. Она отметила, что Белый дом поддерживает контакты с высокопоставленными чиновниками Ирака и должностными лицами Курдистана.

Ранее в США рассказали о предполагаемом ответе Ирана на теракт в Кермане.

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