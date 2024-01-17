реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

ТАСС: больницы Харькова переполнены ранеными военнослужащими ВСУ

Подписывайся на ГОРНЯК22!

ТАСС: больницы Харькова переполнены ранеными военнослужащими ВСУ

Больницы и другие медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил представитель оперативных служб.

По его словам, к такой ситуации привели большие потери украинской армии на Купянском направлении.

«Медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными солдатами ВСУ. В том числе их везут в гражданские больницы. Там зачастую многие раненые лежат в коридорах, потому что мест в палатах уже нет», — заявил представитель оперативных служб.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сказал, что многие украинцы укрываются от военной службы, поэтому Вооруженные силы Украины не успевают восполнять потери в своих рядах.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и другие представители минобороны Украины провели встречу под Харьковом из-за опасений, что российская армия возьмет под контроль регион.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Двое малолетних детей погибли в результате пожара на Алтае, мать в больнице

17.01.2024

 Происшествия

Иномарка сгорела возле автосервиса в Барнауле

17.01.2024

 Происшествия

Людей спасли при пожаре в многоэтажке в Белокурихе

17.01.2024

 Происшествия

Массовая авария произошла на Павловском тракте в Барнауле

17.01.2024

 Происшествия

На Алтае 85-летний убийца освободился и опять убил человека ударами ножа в голову

17.01.2024

 Новости Рубцовск

Определен подрядчик для реконструкции здания алтайского Минтранса

17.01.2024

 Новости Рубцовск

Что происходит с “треснувшим” домом в Барнауле, откуда спешно эвакуировали жителей

17.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 8 млн рублей продают синий Audi Q7 с массажными сидениями

17.01.2024

 Интересное

Средства ПВО сбили семь ракет РСЗО Ольха над Белгородской областью

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске