Средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки «Днепр» в связке ЗРК С-300 и «Бук-М2» сбили три самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Об этом рассказал ТАСС начальник расчета С-300.

ЗРК «Бук» предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и с различными элементами высокоточного оружия. Связка С-300 и «Бук-М2» создает защитный купол по всей территории Запорожской области, отметили в оборонном ведомстве.

По его словам, комплекс ПВО в работе с «Буком» показал себя в деле хорошо и цели были поражены. Все сбитые самолеты оказались ракетоносителями, которые взлетали с аэродромов. Комплекс «Бук» обнаруживал эти объекты, а ЗРК С-300 — сбивал.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска сбили два украинских самолета МиГ-29 в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее силы ПВО за ночь сбили три дрона над Брянской и Белгородской областями.

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