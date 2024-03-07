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Технологический инцидент произошел на площадке “Северстали” в Череповце

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Технологический инцидент произошел на площадке "Северстали" в Череповце

Технологический инцидент произошел утром на промышленной площадке “Северстали” в Череповце, пострадавших нет, сообщил гендиректор дивизиона “Северсталь Российская сталь” Евгений Виноградов. «

"Сегодня утром в доменном производстве произошел технологический инцидент. Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт", – написал он в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что причины инцидента выясняются.

По данным региональных СМИ, местные жители около 05:45 мск услышали на заводе звук, похожий на взрыв.

Ранее радио Sputnik сообщило, что названа причина взрыва на Шагонарской ТЭЦ.

Взято отсюда.

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