Тела младенцев на насосной станции в Москве заметили чистившие коллектор рабочие

Тела младенцев принесло на насосную станцию в Новой Москве с нечистотами. Новорожденных девочек заметили чистившие коллектор на улице Солнечная рабочие, пишет «МК».

Как стало известно изданию, 18 марта первого ребенка в скопившихся отходах обнаружила 66-летняя сотрудница насосной станции, отвечающая за уборку мусора. Женщина сообщила о находке руководству. Прибывшие на место криминалисты выяснили, что плод стал результатом выкидыша на сроке беременности около пяти месяцев. Предположительно, сердце младенца остановилось за сутки до его обнаружения.

Вторую девочку нашли на той же насосной станции вечером 19 марта при аналогичных обстоятельствах. Вероятно, после выкидыша мать выбросила двойняшек в канализацию, пишет издание.

Ранее столичный Следственный комитет возбудил по факту произошедшего два уголовных дела о причинении смерти по неосторожности, сообщило ведомство «Ленте.ру». Как стало известно, на голове одного из детей обнаружили рану. Личность их матери в данный момент устанавливается.

Ранее в Ставропольском крае жительница поселка Горячеводский родила ребенка, выбросила его в выгребную яму и уехала. Младенца спустя 20 дней обнаружил сожитель россиянки. Выяснилось, что причиной остановки сердца малыша стала нехватка воздуха.

Взято

отсюда

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