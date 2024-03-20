Тела погибших на Камчатке туристов доставили в город Елизово

Вертолет Ми-8МБ МЧС РФ. Архивное фото

Тела туристов, погибших при сходе лавины на Камчатке, эвакуированы с места происшествия и доставлены в город Елизово, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

“Двадцать первого марта в город Елизово были доставлены тела погибших под снежной массой туристов — в районе происшествия работал коммерческий борт “Витязь-Аэро” со спасателями поисково-спасательных отрядов МЧС и ЦОД на борту. Эвакуировать тела ранее не представлялось возможным из-за неблагоприятных погодных условий и сложного рельефа местности”, – говорится в сообщении.

Туристическая группа из 11 человек выполняла поход первой категории сложности и состояла из учеников Клуба туристов имени Травина из Петропавловска-Камчатского. Группа была зарегистрирована у спасателей по всем правилам. Инцидент произошел в понедельник, когда у перевала Красноармейский группа шла по гребню. Сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли девять человек. Под лавиной погибли 44-летняя женщина и 19-летний юноша.

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