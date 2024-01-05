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Telegraph: самоуверенность Зеленского привела к усилению раскола с Залужным

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Telegraph: самоуверенность Зеленского привела к усилению раскола с Залужным

Усиление раскола между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным произошло из-за самоуверенности первого. Об этом в своей статье для Telegraph написал американский журналист, автор книги о Зеленском Саймон Шустер.

«Зеленский стал более уверенным. Он определял свои собственные военные приоритеты, и они не всегда совпадали с приоритетами Залужного. Вскоре раскол усилился», — утверждает Шустер.

По словам журналиста, Залужного рассматривали как потенциального оппонента Зеленского еще в 2022 году, а сам главком ВСУ называл их отношения с лидером Украины «неудобным партнерством» и отмечал, что президенту «не нужно разбираться в военном деле».

В октябре 2023-го Саймон Шустер опубликовал материал в Time, в котором рассказал о том, что, по мнению окружения Зеленского, украинский лидер занимается самообманом.

Ранее на Украине раскрыли план Зеленского по Крыму.

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