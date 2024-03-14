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Телеведущая Юлия Барановская вышла на публику в облегающем платье

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Телеведущая Юлия Барановская вышла на публику в облегающем платье

Телеведущая Юлия Барановская стала гостьей вечеринки по случаю Масленичной недели, которая прошла 13 марта в Гранд-лобби & баре «Шаляпин» в отеле «Метрополь». Об этом сообщает пресс-служба JK Agency.

43-летняя Юлия Барановская появилась на публике в образе в черном цвете. Телеведущая надела облегающее платье-миди с декольте, которое подчеркнуло ее фигуру, туфли на каблуках и капроновые колготки. Знаменитость дополнила образ сумкой и колье. Юлия Барановская сделала укладку и макияж с черными стрелками и красной помадой.

Среди гостей мероприятия также были Люся Чеботина, Карина Нигай, Мария Миногарова, Влад Лисовец, Юлия Гаврилина и другие.

В феврале Юлия Барановская объяснила, почему не придерживается определенного стиля в одежде. Телеведущая призналась, что одевается по настроению.

«У меня такое настроение, что я собираю чемодан куда-то в поездку, лечу три часа, доезжаю до гостиницы, открываю чемодан и думаю: кто его собирал, зачем я все это взяла? Я в работе очень обязательная, а все, что касается внешнего вида, прически, — для меня это всегда сложно, потому что я это все моментально могу переиграть», — посетовала Барановская.

Ранее Ида Галич вышла на публику в образе «жены сицилийской мафии».

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Телеведущая Юлия Барановская вышла на публику в облегающем платье

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