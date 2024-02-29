Темпы роста экономики РФ в 2023 году опередили страны G7

. Экономика России в 2023 году росла темпами выше мировой, опередив государства Большой семерки, сообщил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.«

"В прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства так называемой Большой семерки, – сказал он.

Путин отметил, что к 2028 году ситуация по объему ВВП еще больше поменяется в сторону БРИКС.«”Еще 10-15 лет назад ситуация была совершенно другой… Мировые тенденции носят объективный характер… К 2028 году ситуация еще больше поменяется в сторону БРИКС, будет 36,6%. Для “семерки” прогноз на 28-й год – 27,8%. Никуда от этого не деться. Это объективная реальность. Так и будет. Чего бы ни происходило, в том числе даже и на Украине”, – отметил Путин.

Вместе с тем он отметил позитивное развитие диалога России с АСЕАН, Африкой и Арабскими странами.«

"Огромные перспективы видим в построении большого евразийского партнерства в сопряжении интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и инициативы КНР "Один пояс, один путь". Позитивно развивается диалог России с АСЕАН. Настоящим прорывом стали саммиты Россия-Африка. Африканский континент всё громче заявляет о своих интересах, о праве на подлинный суверенитет. Мы искренне поддерживаем все эти устремления. У России давние хорошие отношения с арабскими государствами", – сказал Путин.

По его словам, важно находить новые точки соприкосновения в этом партнерстве.

Радио Sputnik вело текстовую трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Взято отсюда.