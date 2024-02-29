Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира категории ATP 500 в Дубае.

В четвертьфинальном матче финала россиянин одержал победу над Алехандро Давидович-Фокиной. Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3.

За выход в финал Медведев поспорит с победителем матча между поляком Хубертом Хуркачем и французом Уго Умбером.

29 февраля свой четвертьфинальный матч сыграл другой россиянин Андрей Рублев. Он оказался сильнее Себастьяна Корды. Во втором сете их поединка американец отказался от продолжения борьбы. В полуфинале Рублев сыграет против Александра Бублика из Казахстана.

Призовой фон турнира в ОАЭ превышает 2,9 млн долларов. Соревнования завершатся 2 марта. Действующим чемпионом является Медведев, обыгравший в финале Рублева.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. По решению Великобритании в 2022 году они пропустили Уимблдонский турнир, ставший единственным из серии «Большого шлема».

Ранее назвали главного соперника Медведева в борьбе за титул первой ракетки мира.

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