реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Теннисистка Пивоварова: Хачанов дойдет на Australian Open до четвертого круга

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Теннисистка Пивоварова: Хачанов дойдет на Australian Open до четвертого круга

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась ожиданиями от дальнейших выступлений Карена Хачанова на Australian Open. На данный момент россиянин преодолел два круга: в первом обыграл немца Даниэля Альтмайера со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), а во втором одолел американца Александра Ковачевича 6:4, 6:3, 4:6, 6:3.

«Я думаю, что Карен точно сможет дойти до четвертого круга, а вот дальше будет сложно, потому что он может встретиться с Янником Синнером, а для меня Синнер — номер один на этом турнире. Я с восторгом смотрела, как он закончил год, как он спрогрессировал, вышел на новый уровень для себя и максимально завысил планку ожиданий. Думаю, что он будет очень опасен на Australian Open и не уверена, что Карен сможет показать необходимый уровень игры, чтобы одолеть его», — сказала Пивоварова.

В третьем круге Australian Open соперником Хачанова станет чех Томаш Махач, а Синнер сыграет с Себастьяном Баэсом из Аргентины.

Хачанов занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а Синнер является четвертой ракеткой мира.

Ранее стало известно, когда Рублев встретится с самым сложным соперником на Australian Open.

Что думаешь?

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В барнаульском музее военной истории откроют экспозицию, посвященную СВО

19.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле начали ходить новые трамваи. Правда, только по депо

19.01.2024

 Новости Алтай

Барнаульцы остались без воды из-за прорыва водопровода — список адресов

19.01.2024

 Новости Алтай

Тысяча чертей! Внучка Боярского поразила интернет своими формами — смотрим горячие фото звездной наследницы

19.01.2024

 Новости Алтай

«Отнеслась к подарку без особого энтузиазма». Как вся страна две недели искала токаря и логопеда из Тюмени, которые выиграли миллиард в лотерею

19.01.2024

 Новости Алтай

«Где вы видели церковный купол с крестом, стоящий на земле?»: показываем фотографии из зауральского села

19.01.2024

 Новости Алтай

Лавров высказался о прямых переговорах Москвы и Киева: новости СВО за 18 января

19.01.2024

 Новости Алтай

Вырвала клок и душила: бийчанки подрались из-за детей, не поделивших качели

19.01.2024

 Новости Алтай

Все в отпуск: весной из Барнаула в Таиланд запустят прямые рейсы

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске