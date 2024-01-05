Теплоснабжение домов на северо-востоке Москвы восстановлено

Восстановлено теплоснабжение домов в Москве, нарушенное из-за возгорания на одной из подстанций в Северо-восточном административном округе (СВАО), сообщили РИА Новости в оперштабе.

Ранее в результате возгорания на подстанции на северо-востоке Москвы тепло- и энергоснабжение было прервано в нескольких десятках зданий.«

"Восстановлено теплоснабжение домов, нарушенное из-за возгорания на подстанции в СВАО… Решена одна из первостепенных задач – по энергоснабжению отключенных в результате возгорания на подстанции тепловых пунктов. Для повышения надежности теплоснабжения на тепловые пункты были направлены генераторы", – приводит сообщение информагентство.

Отмечается, что собрана рабочая схема, которая позволяет за счет дополнительных дизель-генераторных установок обеспечивать ресурсоснабжение районов, ставших местом происшествия.

В большей части домов было организовано переключение от резервной сети в автоматическом режиме, подключение осуществлялось в ручном режиме от аварийных источников электроснабжения.«”В настоящее время идут наладка и регулировка систем. Проводятся поквартирные обходы”, – говорится в сообщении.

Накануне радио Sputnik сообщило, сколько домов в Курской области остались без отопления.

Взято отсюда.