«Зеркало недели»: офис Зеленского спросит КС Украины о легитимности президентаСюжетИзменения в законодательстве:

Офис президента Украины Владимира Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд страны с запросом, может ли глава государства считаться легитимным после 20 мая, когда истекает срок его полномочий. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Офис президента подготовил текст обращения в Конституционный суд касаемо легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины, учитывая, что 20 мая 2024 года истекает определенный Конституцией Украины пятилетний срок с момента инаугурации

Отмечается, что администрация хочет выяснить, возможно ли проведение президентских выборов во время военного положения, и сохранит ли украинский лидер легитимность по окончании каденции.

При этом издание пишет, что решение по поводу целесообразности обращения в Конституционный суд еще не принято. Многие в команде Зеленского считают это действие запоздалым. Но основным сдерживающим фактором для передачи обращения является то, что у офиса нет уверенности в получении быстрого и положительного для президента решения.

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Разведка Украины рассказала о грядущей попытке подрыва власти Зеленского

В комитете по вопросам разведки при президенте Украины заявили, что Россия якобы готовится подорвать легитимность президента страны Владимира Зеленского после 20 мая, когда закончится срок его полномочий.

Спецоперация «Майдан-3» достигнет своей кульминации в марте-мае 2024 года, в течение ближайших недель будет брошено максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов — как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины

Ранее о существовании плана «Майдан-3» говорил глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко. По его словам, Россия планировала подрывать общественное единство, подпитывая амбиции военных как единственной силы, способной навести порядок в стране, и оппозиции.

Ряд украинских политиков также заявляет об утрате Зеленским легитимности

Об утрате президентом легитимности после предполагаемой даты выборов говорит ряд украинских политиков. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что полномочия Зеленского заканчиваются после 21 мая 2024 года. Он отметил, что конституция страны не подразумевает отмену президентских выборов из-за введения военного положения.

Политик выразил уверенность, что решение Зеленского отложить выборы связано со страхом потерять свое место.

Ты можешь ссылаться на что угодно: на военное положение, на войну. Кстати, войну-то он не объявил. Формально, официально, войны нет. Так в связи с чем ты отложил выборы? Только в связи с одним — боязнью эти выборы проиграть

Бывший депутат Рады и доктор юридических наук Валерий Карпунцов также напомнил, что в конституции Украины нет нормы о запрете проводить выборы во время чрезвычайного или военного положения.

Если президент решит пересидеть полномочия, не уйти в отставку добровольно, то в данном случае мы имеем чистую уголовную ситуацию, когда идет узурпация власти и это уже квалифицируется по уголовному кодексу

Он добавил, что законодательство Украины не адаптировано к сложившейся ситуации, поэтому необходимо либо принимать переходное законодательство, либо обеспечивать проведение выборов.

Киевский политтехнолог Сергей Гайдай указал, что офис Владимира Зеленского оказался «в ловушке», когда отказался от проведения выборов. Он полагает, что военно-политическое руководство страны не может поменять курс, а у граждан «нет возможности легитимно его сменить».

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Зеленский выразил уверенность в победе на выборах и поддержке народа

Сам Владимир Зеленский выразил уверенность в победе на президентских выборах, если бы таковые состоялись.

Если у нас прямо сейчас будут выборы, люди выберут меня. Я не пытаюсь остаться у власти, потому что я выиграю выборы, если они состоятся

Он отметил, что единственным способом организовать выборы сейчас является изменение законодательства. В условиях военного положения, введенного в 2022 году, выборы главы государства не проводятся.

В ноябре глава государства заявил, что военное время следует сосредоточиться на вопросах обороны. Украинский лидер посоветовал организациям и политическим силам не тратить энергию и прекратить вбрасывать тему проведения выборов в народ.

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука указал, что по истечении срока пребывания на посту Зеленский превратится в исполняющего обязанности президента. Однако, напомнил политик, ряд действий может исполнять только президент. Например, и.о. президента не имеет права назначать или снимать с должности министров и генералов.

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Прозвучали заявления, что решения о смене президента Украины будет Запад

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что принимать решение о смене президента в случае проведения выборов будет Запад.

Он отметил, что вся украинская оппозиция является прозападной, например, лидеры партий «Батькивщина» и «Европейская солидарность» Юлия Тимошенко и Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко. По словам политика, даже если кто-то из них победит и окажется на посту главы государства, ничего не изменится.

Запад решит, кто может заменить Зеленского, если они хотят его заменить. Если они не хотят его заменить, то он будет оставаться в роли этого президента, этой усеченной Украины по населению, которое там, к сожалению, осталось. И где сегодня ведется борьба до последнего украинца

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Запад настаивал на проведении выборов. Министр объяснил отказ Зеленского от этого стремлением украинского политика как можно дольше оставаться у власти.

Мы слышали, что Запад настоятельно рекомендует Зеленскому выборы провести, видимо, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволит немножко привести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он все чаще отбивается от рук

При этом тема проведения выборов была под вопросом в кругах украинской власти до окончательного решения об их отмене.

В начале ноября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский находится в раздумьях о возможном проведении выборов следующей весной, взвешивает разные плюсы и минусы.

После этого депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что президент все-таки решил назначить выборы на 31 мая 2024 года. Политик объяснил это требованием Запада, а общественности предполагалось донести, что после окончания срока глава государства теряет легитимность.

Взято

отсюда

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