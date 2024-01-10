Французский нападающий парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет стать самым высокооплачиваемым игроком мадридского «Реала». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации СМИ, Мбаппе запросил у испанского клуба зарплату в €75 млн в год. Если Мбаппе перейдет в состав «Реала» в статусе свободного агента, то может получить также финансовый бонус.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако». Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года, поэтому игрок уже может заключить предварительный контракт с «Реалом». О договоренности про переход форварда в состав испанского клуба СМИ сообщили 8 января.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 22 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал две голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

10 декабря издание Sport.fr сообщило, что «ПСЖ» заключил соглашение с мадридским «Реалом» по поводу перехода Мбаппе. По договору сторон «ПСЖ» может получить денежную компенсацию и бонус за Мбаппе. Издание AS 6 декабря сообщило, что руководство «сливочных» планирует 1 января 2024 года обратиться к представителям 24-летнего форварда с контрактным предложением. У футболиста будет две недели на принятие решения.

Ранее издание Relevo написало, что «Реал» не доверяет Мбаппе.

Футбол. Чемпионат Испании Что думаешь?