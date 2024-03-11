Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла на 85 году жизни

Народная артистка России и заслуженная артистка РСФСР, диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла 10 марта на 85 году жизни. Об этом сообщила ее близкая подруга Вера Мусатова.

Она отметила, что серьезных проблем со здоровьем у Моргуновой не было, хотя она сложно переживала смерть единственного сына Максима, который ушел из жизни от коронавирусной инфекции в 2020 году.

Она умерла дома. Нет, не болела. Сердце остановилось

Светлана Моргунова родилась 7 марта 1940 года, в 1961 году стала диктором Центрального телевидения, вела программы «Голубой огонек» и «Утренняя почта» совместно с Валентином Смирнитским. Она получила звание народной артистки России, а также орден Дружбы.

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Причиной смерти Моргуновой стал оторвавшийся тромб

Вера Мусатова что причиной смерти диктора стал оторвавшийся тромб.

Причина смерти Моргуновой — тромб оторвался. Дата и место прощания еще не известны

Народную артистку знала вся страна

Диктор телевидения и радио, народная артистка РСФСР Анна Шатилова заявила, что Светлану Моргунову знала вся страна, передает ТАСС.

Шатилова была знакома с коллегой с 1959 года, она охарактеризовала ее как человека, который очень много и качественно работал, она ездила по всему Советскому Союзу, вела все правительственные концерты.

В советское время Светлана была основной, можно сказать, ведущей. Диктор, которого знала вся страна. Эта прическа, наряды у нее всегда очень яркие были. И телевидение, и зрители ее знали, любили

Народная артистка добавила, что Моргунова всегда была очень энергичным человеком с внутренней силой и любовью к жизни.

После смерти сына Максима от коронавируса Моргунова перестала появляться на публике

В 2020 году от осложнений коронавируса умер 52-летний сын Светланы Моргуновой Максим. Как сообщал «МК», после этого диктор стала затворницей, она перестала появляться на публике и участвовать в съемках.

Журналисты издания тогда отмечали, что Моргунова не хотела общаться, каждое слово давалось ей с трудом, говорила еле слышно.

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В прошлом марте коллега Моргуновой рассказал, что ее покидает жизненная энергия

Известный ведущий Владимир Березин в марте 2023 года рассказал, что Моргунову покидает жизненная энергия. Смерть сына сильно усугубила ее состояние, диктор перестала шутить, хотя раньше чувство юмора для нее было на первом плане.

Мы со Светой теперь, к сожалению, общаемся не часто. Потому что она сейчас находится в непривычном для нас состоянии. Света, к сожалению, постепенно уходит от нашего, привычного для нее, мира. Мы наблюдаем за тем, как ее оставляет привычная жизненная энергия

По его словам, Моргунова отказывалась говорить с друзьями по телефону, но рядом с ней постоянно находились горячо любимая внучка и невестка, которая трепетно сохраняет память об умершем сыне ведущей.

Взято

отсюда

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