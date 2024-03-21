Тихий душитель. Что мешало поймать убившего 30 женщин “поволжского маньяка”

Искали почти десять лет, за сведения о нем обещали три миллиона рублей — сегодня Верховный суд Татарстана вынесет приговор 39-летнему Радику Тагирову, обвиняемому в трех десятках убийств. О том, как маньяк совершал жестокие преступления и почему его так долго не могли задержать, — в материале РИА Новости.

“Умел войти в доверие”

Весной и летом 2011-го по Казани прокатилась серия убийств одиноких пожилых женщин в возрасте от 70 до 90 лет. Неизвестный проникал в квартиры, душил хозяек, забирал деньги и исчезал. Почти все нападения — в стареньких хрущевках. Следователи быстро объединили эти дела и поняли, что имеют дело с маньяком.

Хотя свидетелей не было, одна из жертв чудом выжила и помогла составить приблизительный фоторобот. Мужчина средних лет, среднего роста и телосложения. Проверили всех ранее судимых за аналогичные преступления, но это ничего не дало.Подозреваемый в убийствах пенсионерок в Татарстане

Шайахметов во всем признался. Однако на суде заявил, что показания дал под действием какого-то препарата. До приговора не дожил — покончил с собой в СИЗО. Уголовное дело прекратили. Связь с более ранними преступлениями установить не удалось.

Неожиданный поворот

Несколько лет назад одна из жительниц Казани сообщила полиции о пропаже 35-летнего сына Радика Тагирова. Открыли разыскное дело, а пенсионерку отправили сдать тест ДНК. На всякий случай.

Результат поразил оперативников: генотип указывал на кровное родство с “поволжским маньяком”. Тагирова объявили в федеральный розыск и в декабре 2020-го задержали — в небольшом поселке недалеко от столицы Татарстана.Вид на зимнюю Казань

Выяснилось, что в середине и конце нулевых его дважды судили за хранение оружия и кражу. Сам он вел неприметный образ жизни, работал слесарем.

Сознался на первом же допросе. Объяснил, что убивал из-за тяжелого материального положения. Удушение же казалось ему наиболее тихим и безопасным способом. Судебно-психиатрическая экспертиза признала его полностью вменяемым.

Последнее слово

Тагирова обвинили в 30 убийствах, стольких же разбоях и трех покушениях. В конце 2022 года уголовное дело передали в Верховный суд Татарстана.

На днях подсудимый выступил с последним словом, заявив, что невиновен.

“Признания мои получены исключительно под угрозами и являются результатом недозволенных методов расследования, — обратился он к участникам процесса. — Прошу учесть все это в приговоре и не судить меня за злодеяния, которых я не совершал”.

По его словам, в Ижевске, Чебоксарах и Кирове не были проведены все следственные действия. В Уфе, Иваново и Перми на местах преступлений и вовсе не обнаружили его ДНК, а в некоторых случаях изъятый генотип принадлежал сразу нескольким людям.

Также Тагиров настаивает на том, что часть улик не изучили должным образом и следствие не предоставило достоверные данные, “подтверждающие его присутствие в определенное время на местах преступлений”.Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров в суде

Так это или нет, предстоит решить суду. Гособвинитель считает вину полностью доказанной и просит для Тагирова пожизненный срок.

Горняк22

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