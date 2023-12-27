Экс-премьер Украины Тимошенко призвала Зеленского предложить стране план БСюжетЛьготы для пенсионеров:

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко попросила президента Украины Владимира Зеленского предложить план Б по выходу из нынешнего «сложного, достаточно трагического положения» в стране.

Экс-премьер республики отметила, что без этого Украина не сможет вести «долговременные затяжные войны».

Тимошенко указала на уменьшение военной помощи со стороны Запада

Политик отметила, что ситуация на Украине ощутимо ухудшилась из-за уменьшения военной помощи со стороны Запада. По ее словам, поставляемого оружия стране хватает «ровно для того, чтобы не проиграть».

Я хочу обратиться к президенту и попросить его. Да, мы сегодня все за победу, за Украину, за территориальную целостность. Но лоб в лоб, как сегодня идет этот бой, Украине будет очень трудно вести долговременные затяжные войны. И потому я прошу президента: предложите стране план Б нашей победы. Предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения

Тимошенко призвала Зеленского «проявить свое лидерство» и действовать «четко, рационально, стратегически и победно». «А не идти в глухой угол, если кому-то это нравится», — заявила она.

Владимир Зеленский

При этом намека на то, каким должен быть этот план Б, Тимошенко не дала. До сих пор Киев ставил перед собой цель выйти на границы 1991 года, отказываясь от переговоров с Москвой и прекращения огня.

Лидер «Батькивщины» раскритиковала законопроект о мобилизации

Тимошенко также раскритиковала законопроект о новых правилах мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ). По ее словам, поддержать его отказались две фракции Верховной Рады.

Он не решает проблему, он неэффективен и неконституционен. В таком виде наша команда за него голосовать не будет

Помимо этого, парламентарий предложила отправить на фронт полицейских, сотрудников прокуратуры и других правоохранителей, а не понижать возрастную планку мобилизации с 27 до 25 лет.

«Бронь (…) на сотни тысяч людей в силовых структурах, умеющих воевать, но не идущих — это неправильная позиция», — уверена она.

Законопроект появился на фоне заявления ВСУ о необходимости мобилизовать еще 500 тысяч военных. Украинский генерал Дмитрий Марченко объяснял, что добровольцы для армии республики закончились и провести мобилизацию будет физически невозможно.

В Киеве признали истощение потенциала для финансирования военных потребностей

Министр финансов Украины Сергей Марченко ранее признал, что потенциал для финансирования потребностей ВСУ истощен. «Искусственно увеличить на энную сумму миллиардов гривен — так не выйдет, у нас нет этих миллиардов», — сказал глава Минфина.

Также он выразил недоумение по поводу покупки снаряжения военными через волонтеров. «Мне трудно комментировать вещи, которые я сам не понимаю. Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем вскладчину военнослужащих», — сказал Марченко.

Кроме того, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что, если Киев не получит от Запада дополнительного финансирования, 10 миллионов пенсионеров могут остаться без льгот, а 1,5 миллиона учителей и 500 тысяч чиновников — без зарплат.

Взято

отсюда

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