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ТОФ: крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» отработали приготовление к бою

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ТОФ: крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» отработали приготовление к бою

Экипажи флагмана Тихоокеанского флота (ТОФ) ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» вышли из Владивостока в море и отработали экстренное приготовление к бою и походу и совершили переход в назначенный для тренировок район. Об этом сообщается в Telegram-канале ТОФ.

Согласно сообщению, в заливе Петра Великого корабли приняли на борт вертолеты Ка-27 морской авиации ТОФ в противолодочном и поисково-спасательном вариантах. Экипажи вертолетов совершили перелет с аэродрома базирования в Приморском крае, в ходе которого отработали задачи тренировочного полета.

Как указали в пресс-службе ТОФ, отряду кораблей флота предстоит выполнить обширный комплекс задач, в том в числе с действиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе и посещением портов иностранных государств в рамках деловых заходов.

14 января командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктор Лиина сообщил о работах по переоснащению подлодок проекта 949А «Антей» новыми ракетными комплексами, которые приблизят их к субмаринам нового поколения «Ясень».

11 декабря отряд больших противолодочных кораблей (БПК) Тихоокеанского флота России прибыл в порт Манилы на Филиппинах.

В ноябре большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Военно-морских сил России «Адмирал Пантелеев» прибыл в Таиланд с дружественным визитом.

Ранее во Владивосток был доставлен глубоководный аппарат АС-30.

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