Российские президентские выборы будут иметь большой международный резонанс. Такое мнение выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью общенациональной газете Egemen Qazaqstan («Суверенный Казахстан»).

Казахстанский лидер обратил внимание, что президент России Владимир Путин формирует глобальную повестку дня, с мнением Москвы считаются все государства.

«И это факт», — отметил Токаев.

Касаясь отношений между двумя странами, президент Казахстана подчеркнул, что они достигли «высокого уровня».

Ранее в ГД заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.

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