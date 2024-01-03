Российские президентские выборы будут иметь большой международный резонанс. Такое мнение выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью общенациональной газете Egemen Qazaqstan («Суверенный Казахстан»).
Казахстанский лидер обратил внимание, что президент России Владимир Путин формирует глобальную повестку дня, с мнением Москвы считаются все государства.
«И это факт», — отметил Токаев.
Касаясь отношений между двумя странами, президент Казахстана подчеркнул, что они достигли «высокого уровня».
Ранее в ГД заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.
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