В Китае арестован руководитель автомобильного бренда Hengchi. Об этом сообщает carnewschina.com. По данным издания, поводом для ареста стала незаконная деятельность, которую осуществлял арестованный топ-менеджер. Подробности неизвестны.

Подразделение Evergrande Auto, которому принадлежит Hengchi, приостановило производство электрокаров Hengchi 5 в декабре 2022 года из-за отсутствия новых заказов на автомобили.

В мае прошлого года все же удалось запустить производство автомобилей. Модель Hengchi 5 хоть и появилась на рынке с опозданием, но все же поступила в продажу. За полгода было реализовано около тысячи машин.

До этого стало известно, что производство и выпуск автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновится в первой половине текущего года. Такие сроки анонсировал российский вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По словам Мантурова, новым владельцем предприятия стала отечественная компания «Арт-Финанс», близкая к дилерскому холдингу «Авилон». Фирма уже нашла иностранного технологического партнера, уточнил министр.

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