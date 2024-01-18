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Трамп: республиканцы не должны уступать Байдену ради поставок оружия Украине

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Трамп: республиканцы не должны уступать Байдену ради поставок оружия Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия не должна идти на сделку с демократами и администрацией президента страны Джо Байдена по разблокировке нового транша Украине до выполнения всех своих условий. Такую публикацию Трамп разместил на свеой странице в социальной сети Truth Social, недоступной вне США.

«Я не думаю, что нам вообще следует заключать сделку по границе, пока мы не получим все необходимое для прекращения вторжения», — подчеркнул он. Под вторжением имеется в виду неконтролируемый поток нелегальной миграции через южную границу США.

По словам Трампа, спикер палаты представителей США Майк Джонсон непременно «заключит только идеальную сделку по границе» с администрацией Байдена. Суть сделки сводится к одобрению транша в размере $60 млрд в обмен на ужесточение правил пропуска через границу и установление квот на число переходящих через южную границу мигрантов.

До этого Байден заявил, что отказ от помощи Украине угрожает безопасности США и НАТО.

Ранее кандидат в президенты США выступил за прекращение финансирования Украины.

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