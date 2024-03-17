Семи месяцев до выборов президента США, хватит нынешнему главе Белого дома Джо Байдену, чтобы успеть навредить стране. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Семь месяцев — это вечность, потому что эти ребята (администрация Байдена — прим. ред.) могут успеть нанести невиданный вред», — сказал он, подчеркнув некомпетентность команды нынешнего американского лидера.

По мнению Трампа, действия администрации Байдена «разрушили экономику США», стали причиной наплыва мигрантов и увеличения инфляции. Экс-президент США назвал самым простым способом «обратить вспять все катастрофы» — вернуть его в кабинет Белого дома.

«Мы справимся с этим», — резюмировал Трамп.

До этого Трамп предупредил о «кровавой бане» в случае его поражения на выборах в США. Он также выразил уверенность в своей победе в президентской гонке.

Накануне бывший вице-президент США Майк Пенс, занимавший свой пост в период президентства Трампа заявил, что не поддержит его на выборах.

Ранее рейтинг Байдена упал до минимума за время его президентства.

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