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Трамп: США управляет не Байден, а его злобное и умное окружение

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Трамп: США управляет не Байден, а его злобное и умное окружение

Соединенным Штатами управляет не действующий президент Джо Байден, а его «злобное» окружение. Об этом заявил предыдущий хозяин Белого дома Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

«У меня всегда вопрос, он ли [управляет США], потому что у него всегда отсутствующий вид. Я не уверен, что это он. Я знаю, он должен одобрять [решения], они должны спрашивать, можно ли что-то сделать, а он смотрит на них пустым взглядом и соглашается», — поделился Трамп.

Он добавил, что США управляют люди из окружения Байдена, пока сам нынешний президент хочет поскорее лечь спать.

До этого экс-президент заявил, что из-за политики, проводимой администрацией действующего Джо Байдена, Соединенные Штаты стали марионеткой Китая. По мнению Трампа, действия Белого дома «разрушили экономику США», стали причиной нашествия мигрантов и увеличения инфляции. Экс-президент США назвал самым простым способом вернуть все вспять — выбрать его (Трампа) в качестве президента.

Байден, в свою очередь, обвинил Трампа в преклонении перед Путиным.

Ранее Трамп рассказал, сколько Европа должна тратить на Украину.

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