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Трамп заявил, что США ослаблены и унижены на мировой арене из-за Байдена

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Трамп заявил, что США ослаблены и унижены на мировой арене из-за Байдена

Соединенные Штаты ослаблены и унижены на мировой арене из-за политического курса президента страны Джо Байдена. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, речь которого опубликована на его странице в соцсети Truth Social.

«Наша страна разрушается. Нашу экономику крушит инфляционный кошмар Байдена. На наши границы совершаются набеги, наши ценности подвергаются атакам. Мужчины вторгаются в женские виды спорта. Америка слабеет, она унижена на мировой арене», — сказал Трамп.

2 марта сообщалось, что менее 20% граждан Соединенных Штатов поддерживают Джо Байдена на посту президента страны.

Днем ранее Трамп назвал Джо Байдена самым нечестным и некомпетентным президентом в истории страны.

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что Трамп уже давно лидирует в рейтингах и опросах среди жителей страны, именно он займет кресло нового президента на предстоящих выборах.

Ранее Трамп заявил, что проблемы Байдена не связаны с его возрастом.

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