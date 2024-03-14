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Трансляция Московской недели моды собрала 5 млн просмотров

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Трансляция Московской недели моды собрала 5 млн просмотров

Больше 230 дизайнеров и брендов из России и дружественных стран представили коллекции на Московской неделе моды, прошедшую в первую неделю весны, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.«”Свои коллекции представили больше 230 дизайнеров и брендов из России и 10 дружественных государств. Среди них Бразилия, Китай, Индонезия, Коста-Рика и Южно-Африканская Республика”, – отметила Сергунина.

По ее словам, показы Московской недели моды посетили 60 тысяч жителей и гостей столицы, онлайн-трансляция набрала более пяти миллионов просмотров.

В показах участвовали четыре тысячи моделей, с которыми работали 140 стилистов и 130 визажистов.

Как отмечает издание “Вести Подмосковья”, гостями события были также известные личности. В частности, итальянская актриса Орнелла Мути, ее дочь, певица и модель Найке Ривелли и звезда голливудских блокбастеров Лили Цзи.

Освещали Московскую неделю моды журналисты из 19 стран, добавляет РИАМО.

Радио Sputnik также рассказало, на Московской неделе моды можно было приобретать аксессуары 68 российских и зарубежных брендов.

Взято отсюда.

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