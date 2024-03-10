реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Требования фермеров Польши о запрете агроимпорта с Украины отказались выполнять

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

ЕК отказалась выполнять требования аграриев Польши о запрете импорта с Украины

Требования фермеров Польши о запрете агроимпорта с Украины отказались выполнять

Европейская комиссия (ЕК) отказалась выполнить требования фермеров Польши о запрете импорта агропродукции с Украины, так как Варшава ранее в одностороннем порядке запретила ввоз в страну зерна из бывшей советской республики. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает в воскресенье, 10 марта, ТАСС со ссылкой на эфир украинского телемарафона.

«Почему польские фермеры протестуют против зерна с Украины, если оно и так под запретом? Теоретически, даже если бы я собирался согласиться с требованиями протестующих, что мне делать? Запрещать то, что уже и так запрещено?» — сказал он.

Еврочиновник усомнился в легитимности запрета на импорт украинского зерна в Венгрию, Польшу и Словакию, заявив о готовности принять против этих стран меры. Он добавил, что собирается посетить Варшаву, чтобы обсудить с польским руководством ситуацию вокруг украинской агропродукции.

20 февраля польские фермеры начали акцию протеста, в ходе которой перекрыли большинство контрольно-пропускных пунктов на украинской границе, а также заблокировали подъезды к железнодорожным станциям и морским портам. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза.

Взято
отсюда

новости россии и мира сегодня свежие , новости с фронта

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Более трех миллионов россиян проголосуют на выборах президента не…

Столько человек воспользовались сервисом “Мобильный избиратель” Человек, опускающий бюллетень в…

Умер президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

Ему было 73 года Свеча / Фото: pxhere.com/ru/photo/1190656 На 74-м…

Названы факторы, увеличивающие риск смерти у женщин

Исследователи выделили два пункта Весы и метр / Фото: pxhere.com/ru/photo/949771…

Сергея Безрукова освистали на турнире по фигурному катанию в…

Ему не понравилось то, что спортсмен изображал “алкоголика” Коньки на…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp