ЕК отказалась выполнять требования аграриев Польши о запрете импорта с Украины

Европейская комиссия (ЕК) отказалась выполнить требования фермеров Польши о запрете импорта агропродукции с Украины, так как Варшава ранее в одностороннем порядке запретила ввоз в страну зерна из бывшей советской республики. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает в воскресенье, 10 марта, ТАСС со ссылкой на эфир украинского телемарафона.

«Почему польские фермеры протестуют против зерна с Украины, если оно и так под запретом? Теоретически, даже если бы я собирался согласиться с требованиями протестующих, что мне делать? Запрещать то, что уже и так запрещено?» — сказал он.

Еврочиновник усомнился в легитимности запрета на импорт украинского зерна в Венгрию, Польшу и Словакию, заявив о готовности принять против этих стран меры. Он добавил, что собирается посетить Варшаву, чтобы обсудить с польским руководством ситуацию вокруг украинской агропродукции.

20 февраля польские фермеры начали акцию протеста, в ходе которой перекрыли большинство контрольно-пропускных пунктов на украинской границе, а также заблокировали подъезды к железнодорожным станциям и морским портам. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза.

Взято

отсюда

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