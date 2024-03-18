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Тренер «Авангарда» Кравец о разгроме от «Локомотива»: оцениваю игру на кол

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Тренер «Авангарда» Кравец о разгроме от «Локомотива»: оцениваю игру на кол

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец заявил, что его команда проиграла по всем компонентам в матче 1/4 финала Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива», передает ТАСС.

«Оценка одна — кол. Спасибо болельщикам, которые до конца поддерживали, верили в нашу команду. С этой командой нужно играть точно, быстро, агрессивно», — сказал Кравец.

Встреча, которая прошла в Омске, завершилась со счетом 7:0.

В составе победителей точными бросками отметились Максим Березкин, Даниил Тесанов, Андрей Сергеев, Мартин Гернат, Александр Полунин и Степан Никулин, который оформил дубль.

«Локомотив» в серии до четырех побед со счетом 2:0. Следующий матч серии состоится 20 марта в Ярославле.

«Авангард» является обладателем Кубка Гагарина сезона-2020/21. «Локомотив» в сезоне-2008/09 дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил казанскому «Ак Барсу» в семи матчах.

Заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), на котором было принято решение о продлении отстранения россиян, прошло 12-13 февраля. Как сообщает пресс-служба IIHF, совет продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее российский хоккеист признался, что не мог позволить себе поход в кафе в США.

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