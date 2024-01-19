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Тренер Игнатьев заявил, что «Зенит» перевел Кругового в дубль из-за практики

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Тренер Игнатьев заявил, что «Зенит» перевел Кругового в дубль из-за практики

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев объяснил, почему петербургский «Зенит» отправил защитника Данила Кругового во вторую команду после того, как футболист подписал контракт с московским ЦСКА. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Его переход сопряжен с тем, что молодому человеку нужна практика. Ему не хватает именно игровых эмоций, поэтому он и меняет клубную подписку. Что касается его перевода в дубль — все логично. Зачем держать у себя в составе единицу, на которую не рассчитываешь? Это вполне приемлемый вариант, нет резона обижаться», — заявил Игнатьев.

ЦСКА объявил о подписании четырехлетнего контракта с Круговым 17 января. Защитник перейдет в московский клуб на правах свободного агента в летнее трансферное окно, а вот оставшуюся часть сезона он должен провести в петербургском клубе. «Зенит» после подписания этого соглашения перевел Кругового во вторую команду.

Круговой выступает за «Зенит» с 2019 года. Он является воспитанником команды, числился в клубе до 2018 года, а затем перебрался в «Уфу».

В текущем сезоне Круговой провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 12 матчей, отметившись одной результативной передачей. Петербуржцы идут на втором месте в чемпионате.

Ранее игрока «Зенита» Кругового обвинили в глупости после перехода в ЦСКА.

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