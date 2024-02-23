реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Тренер «Пари НН» Юран заявил, что собирается выиграть РПЛ

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Тренер «Пари НН» Юран заявил, что собирается выиграть РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в очередном выпуске «Коммент.Шоу» заявил, что планирует выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ).

По его словам, для этого необходимо планомерно подходить к процессу построения команды.

«Я сказал то, что чувствую. Я дойду до этой вершины. Понятно, что у каждого амбициозного тренера есть максимальные задачи. У меня такая -— бороться за чемпионство. Я туда дойду. Понятно, что это зависит от бюджета команды. Много желаний руководства, но соизмерять-то нужно. Задачу о победе в чемпионате ставят клубы из первой пятерки. «Пари НН», думаю, в ближайшие два-три года», — заявил Юран.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице. Юран известен по работе в «Химках», «СКА-Хабаровске» и «Сибири». Он возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Под его руководством команда избежала вылета в Первую лигу, обыграв в стыковых матчах «Родину».

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Эвертона» получил пожизненный срок.

Что думаешь? Комментарии

горняк22 телеграм
Анализы россиян планируется доставлять с помощью беспилотников

Анализы россиян планируется доставлять с помощью беспилотников

В России апробируют доставку лекарств и анализов с помощью беспилотников,…

Узнать больше
Смертельная лихорадка охватила популярную у россиян страну

Смертельная лихорадка охватила популярную у россиян страну

Российская отдыхающая заразилась лихорадкой денге после укуса комара. Комар. Укус…

Узнать больше
Микролуние, морозы со слабиной, разорванный ЗИЛ, картофельная болезнь. Что произошло на Алтае 24 февраля

Микролуние, морозы со слабиной, разорванный ЗИЛ, картофельная болезнь. Что произошло на Алтае 24 февраля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли на Алтае 24…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp