Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, как относится к критике в свой адрес. Его слова передает «Матч ТВ».

«Прислушиваюсь к людям, которых я уважаю, которые мне интересны. Пусть даже я не очень с ними знаком. Однажды великий Юрий Никулин сказал такую вещь: «Если вам хочется отомстить врагу, станьте счастливыми и он этого не переживет». Классная мысль. Что может быть лучше? Я прожил счастливую жизнь. Занимался тем, что очень люблю», — заявил специалист, которому 4 января исполнилось 70 лет.

Олег Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 2003 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами СССР, восьмикратными чемпионами России, обладателями Кубка СССР и трехкратными обладателями Кубка России.

В 2009–2012 годах он был тренером-консультантом «Спартака», после чего завершил активную трудовую деятельность в футболе.

Сборную России Романцев тренировал с 1994 по 1996 год и с 1998 по 2002 год. Под его руководством национальная команда пробилась в финальную часть чемпионата Европы — 1996 и чемпионата мира — 2002.

Ранее Романцев объяснил, почему не вернется к тренерству.

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